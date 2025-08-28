Publicat 28/08/2025 12:22

29 vols cancel·lats i 50 amb retard a l'Aeroport de Barcelona pel mal temps

Archivo - Arxiu - Terminal T-2 de l'Aeroport de Barcelona, a 4 de novembre de 2024, al Prat de Llobregat, Barcelona, Catalunya (Espanya).
Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona registra una jornada amb cancel·lacions i retards en diferents vols per la mala meteorologia, concretament 29 vols cancel·lats i més de 40 amb retard, segons dades d'Aena.

15 de les sortides previstes per a aquest dijous han estat cancel·lades, i 14 dels vols que havien d'arribar a Barcelona no ho faran, en una jornada en la qual es preveuen pluges intenses a la costa de Barcelona.

Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) i ha demanat extremar la prudència davant de les previsions de més intensitat i acumulació de pluja de cara a aquest dijous a Catalunya.

