La 29 fira del circ Trapezi de Reus (Tarragona) tanca amb 40.000 assistents

TARRAGONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

La 29 edició del Trapezi, la Fira de Circ de Catalunya celebrada a Reus (Tarragona) des de dimecres, ha tancat aquest diumenge amb uns 40.000 assistents, els mateixos que l'any anterior, i més del 96% de les representacions de pagament han esgotat les entrades.

La fira ha comptat amb la presentació de 35 propostes artístiques, sumant un total de 63 representacions, per part de 40 companyies de circ locals, estatals i internacionals, ha informat l'organització en un comunicat aquest diumenge.

Aquest esdeveniment està impulsat per l'Ajuntament de Reus i la Conselleria de Cultura de la Generalitat, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de l'INAEM.

Els espectacles han abordat temàtiques "de gran rellevància social", com la migració amb 'Mahmud y no solo Mahmud', l'autisme i la salut mental amb 'Xpectro', la cosificació del cos amb 'Plastic me' o el tractament cap a les xarxes socials amb 'Hedonia'.

A més, el festival ha reivindicat els artistes catalans i espanyols que han migrat per formar-se i que estan fent carrera a companyies estrangeres, com Marta Torrents, una de les artistes de Cirque Pardi!, que, amb l'espectacle 'Low Cost Paradise' ha esgotat les entrades al Parc de la Festa.