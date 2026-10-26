29 ferits a l'accident d'autobús de Fogars (Barcelona) continuen ingressats, 12 en estat greu

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 29 ferits a l'accident d'autobús registrat a Fogars de Montclús (Barcelona) continuen ingressats en diferents centres hospitalaris de Catalunya, dels quals 12 estan en estat greu, ha informat aquest dilluns a la tarda la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.
A l'Hospital General de Granollers hi ha 5 pacients, un en estat greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un en estat menys greu en aquesta mateixa unitat, un menys greu a la Unitat de Semicrítics, un menys greu en observació a Urgències, i un en estat lleu a Pediatria.
A l'Hospital Josep Trueta de Girona hi ha 4 pacients, un de greu a l'àrea quirúrgica, 2 menys greus en observació a Urgències i un pacient lleu que serà donat d'alta en breu; a l'Hospital Germans Trias de Badalona hi ha 3 pacients greus a l'UCI i a l'Hospital de Mataró 3 estables a la Unitat de Traumatologia.
A l'Hospital de Sant Pau de Barcelona hi ha 5 pacients, un de molt greu, un de greu, 2 en estat menys greu i un de lleu a Pediatria; i a l'Hospital Vall d'Hebron hi ha 3 pacients, 2 greus a l'UCI de Pediatria i un en observació a Urgències.
A l'Hospital Parc Taulí de Sabadell hi ha 4 pacients, un en estat greu a l'UCI i 3 en observació a Urgències; a l'Hospital Mútua de Terrassa hi ha un pacient a la Unitat de Semicrítics, i a l'Hospital de Bellvitge, un d'estable procedent de l'Hospital de Mataró i pendent de trasllat a planta en les properes hores.