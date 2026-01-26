Publicat 26/01/2026 18:44

La C-28 al port de la Bonaigua (Lleida) continua tallada aquest dilluns per risc d'allaus

Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-28 continua tallada aquest dilluns a les 18.20 hores al port de la Bonaigua (Lleida) per risc d'allaus després de les intenses nevades d'aquest cap de setmana, informa el Departament de Territori de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.

De fet, s'estan provocant allaus controlades en aquest punt per poder netejar la carretera de neu correctament, després que diumenge a la nit es produís una allau.

Així, les màquines llevaneu van iniciar els treballs de netaja diumenge, raó per la qual es va demanar a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris i, en cas d'agafar vehicle propi, consultar prèviament les incidències a la via.

