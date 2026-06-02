Un 27,3% dels docents vota en la consulta sobre l'acord educatiu en les primeres 24 hores

Lorena Sopêna - Europa Press

Un 27,3% dels docents ha votat en la consulta telemàtica sobre el preacord assolit divendres passat entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps.

La consulta, a la qual estan cridats 94.490 docents, estarà oberta fins a les 12 hores de dijous i ja han votat un total de 25.820 docents fins a les 12 hores d'aquest dimarts.

Els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps van desconvocar les vagues territorials fins dijous, mentre que CGT Ensenyament i La Intersindical les mantenen, aquest dimarts al Consorci d'Educació de Barcelona i el Barcelonès.

