27.254 alumnes es van incorporar a l'educació catalana fora de termini durant el curs 2024-2025

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 27.254 alumnes es van incorporar "per primera vegada" al Servei d'Educació de Catalunya fora dels períodes de matriculació ordinaris establerts durant el curs 2024-2025, la qual cosa es coneix com matrícula viva, informa aquest dimarts la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a Europa Press.
Es tracta d'alumnes que han arribat a Catalunya des d'una altra part d'Espanya, des d'un altre país o que abans estaven escolaritzats en un centre privat estranger, un centre no autoritzat per la Conselleria o una escola d'adults.
Aquestes dades, segons assenyala el departament, fan referència a l'alumnat que s'ha escolaritzat per primera vegada durant el curs 2024-2025 en els ensenyaments d'educació obligatòria, tant a centres públics com privats.
El flux de matrícula viva del curs 2024-2025, corresponent al període comprès entre el 15 de setembre del 2024 i l'1 de juny del 2025, és de 77.743.
Segons apunta Educació, aquesta xifra total de 77.743 "no és equivalent al nombre d'alumnes, perquè cal tenir en compte que un mateix alumne pot generar més d'un flux al llarg d'un curs escolar".