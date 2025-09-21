27 evacuats a l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Montserrat (Barcelona)

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat donen suport aquest diumenge a la tarda a l'evacuació de 27 persones en l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Montserrat (Barcelona), de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que no podien baixar per obstacles en la via.
Cinc dotacions de Bombers s'han desplaçat per ajudar a baixar a les persones de l'estació, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest diumenge a les 16 hores, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat per aquest incident.