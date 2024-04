262 persones reben atenció psicològica immediata per violència masclista aquest any a Catalunya

Rosich: el Servei d'Intervenció en Crisi (SIC) de la Generalitat està sent "molt útil"

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 262 persones s'han beneficiat del Servei d'Intervenció en Crisi (SIC) de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, que ofereix atenció psicològica immediata en casos de violències masclistes a tot Catalunya des de l'1 de gener del 2024.

En una entrevista d'Europa Press, la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich, ha explicat que el SIC "està demostrant que és molt útil": ja s'ha activat 18 vegades.

Ha explicat que requereix una avaluació contínua i una adaptació, tot i que preveu que ofereixi unes 3.000 hores d'atenció psicològica anuals.

Rosich ha destacat que l'activitat del SIC, més enllà d'atendre la crisi, permet veure qui està afectat en cada cas de violència masclista i oferir-li l'atenció psicològica, per la qual cosa "en la majoria de casos s'atén més d'una persona".

A més de l'atenció individual, el SIC inclou una modalitat grupal per a les persones més pròximes a la víctima --família, amistats, coneguts-- amb una intervenció conjunta per acompanyar-les: "Posar paraules per a la gent de l'entorn és fonamental".

MÉS INTERVENCIONS EN LA PARELLA

"El servei és per a una situació de crisi davant un fet de violència masclista en tots els àmbits", ha recalcat Rosich, i ha assenyalat que el 55,56% de les intervencions han estat en parelles o exparelles.

L'àmbit sociocomunitari ha estat el segon amb més intervencions (27,78%), seguit del familiar (11,11%) i del laboral (5,56%).

33 PSICÒLOGUES 24 HORES

El SIC funciona les 24 hores els 365 dies de l'any i compta amb 33 psicòlogues especialitzades en violències masclistes i sexuals, que es desplacen a qualsevol punt de Catalunya en un màxim de 2 hores.

Segons dades de la Conselleria, Girona ha concentrat el nombre més gran d'activacions del SIC (33,33%), seguida de l'Àrea Metropolitana Nord i Tarragona, amb 4 intervencions cadascuna (22,22%), l'Àrea Metropolitana Sud (16,67%) i Barcelona ciutat (5,55%).

Rosich ha indicat que la demanda d'atenció està sent "molt variada" i que, els agents activadors, com els Mossos d'Esquadra, la línia 900 900 120 i l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), coneixen cada vegada més aquest servei.

DERIVACIONS A ALTRES SERVEIS

Rosich també ha apuntat que, un cop finalitzada la intervenció en crisi del SIC --dura màxim 7 dies--, la majoria de persones ateses són derivades als Serveis d'intervenció especialitzada (SIE) i als Serveis d'informació i atenció a dones (SIAD).

Ha afegit que tots els usuaris "agraeixen molt" aquest servei centrat sobretot en les violències masclistes de tipologia psicològica, física, sexual i digital, i ha explicat que per mantenir-lo actiu haurà de ser renovat el 2026 pel nou Govern: "Nosaltres deixarem un full de ruta, en el qual hi ha la renovació d'aquest servei".