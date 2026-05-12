26.000 docents es manifesten a Barcelona per tenir millors condicions i contra l'acord del Govern

Acaben concentrats davant la Generalitat i criden 'Niubó dimissió'
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els organitzadores, s'han manifestat aquest dimarts des de la plaça Urquinaona de Barcelona per reclamar millores laborals i mostrar el seu rebuig a l'acord educatiu assolit per la Generalitat amb CCOO Educació i la UGT.
Al crit d''Això no és un acord, és una traïció', han començat la marxa a les 12.35 hores, en direcció a la plaça Sant Jaume, i els convoquen els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical.
Han portat pancartes amb frases com 'Estimat departament, això no és educació, és supervivència', i han cantat lemes com 'Vaga, vaga, vaga', 'Qui sembra la misèria, recull la ràbia' i 'Menys discursos i més recursos'.
Han baixat la Via Laietana cridant frases com 'Illa si això dura us passarà factura', 'Lluitant, lluitant també estem educant', 'Niubó què passa? Tu sí que cobres molt', 'Niubó, escolta, s'acosta la revolta' i 'Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra'.
Els manifestants vestien samarretes grogues, símbol de la protesta docent, tambors i xiulets; i també portaven la figura gegant de cartró de Niubó vestida de lladre --que ja portaven en altres manifestacions--, però aquesta vegada amb una motoserra en la qual es llegia 'PSC'.
En passar per davant la seu de CCOO, els manifestants han cridat 'CCOO i UGT, sindicats del PSC', en protesta per l'acord educatiu signat amb el Govern.
SINDICATS
En unes declaracions als periodistes abans de la manifestació, la portaveu d'Ustec·Stes, el sindicat majoritari en l'educació pública de Catalunya, Iolanda Segura, ha demanat la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, si dijous no els porta una proposta "en ferm" de millora de les condicions docents a la taula sectorial a la qual els ha convocat.
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, s'ha adreçat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per dir-li que "l'ambient està calent i si vol saber la temperatura que no enviï policies i miri les notícies", i li demana que expliciti instruccions a la consellera perquè dijous els porti propostes per al retorn del deute dels sexennis, la millora del complement específic, entre altres millores.
Laura Gené, de la CGT, ha volgut deixar clar al Govern que aquestes vagues no només són pel sou sinó per una "situació d'emergència educativa, abaixar ràtios en totes les etapes educatives, més recursos per a la inclusiva i estabilitat a la feina i els centres educatius", i diu que dijous aniran a la taula amb ganes de trobar solucions i de manera calendaritzada.
Marc Martorell, de La Intersindical, insisteix que no només lluiten per les condicions laborals dels docents, sinó per la millora educativa: "Volem un país on els currículums educatius no s'imposin des d'un despatx i on tot l'alumnat tingui dret a aprendre en la llengua pròpia".
PLAÇA SANT JAUME
Han arribat a la plaça Sant Jaume de Barcelona cap a les 13.15 hores, on s'han concentrat davant el Palau de la Generalitat amb pancartes i han seguit amb proclames com 'Menys policia i més educació', en referència tant al pla pilot dels Mossos als centres educatius com a la presumpta infiltració d'agents en una assemblea docent.
També han cridat 'Niubó dimissió' i han criticat l'augment de ràtios "amb molt menys personal", a més de la presència de gran diversitat a les aules sense recursos, diuen, per a l'escola inclusiva; i han insistit en la defensa de l'educació pública, de qualitat i en català.
La manifestació també ha comptat amb el suport del Sindicat d'Estudiants i el personal del 0-3 anys i els representants sindicals han culminat amb un missatge a Niubó: "Negociació o dimissió".
"NO SOM UNA AGÈNCIA DE VIATGES GRATIS"
Ramiro Gil, d'Aspepc·Sps, ha dit que si no hi ha millores educatives els docents no corregiran les PAU, no aniran a sortides ni a colònies i que no faran formacions que, assegura, no serveixen de res: "No som una agència de viatges gratis".
Gené, de la CGT, ha qualificat d'abusius els serveis mínims per la vaga d'aquest dimarts i ha enviat un missatge a la consellera: "Niubó, passa d'en Dalmau i posa't a fer propostes concretes i a avançar".
"No hi haurà casals, ni colònies ni graduacions. No hi haurà pau", i els representants sindicals han exigit a Niubó que dijous vagi a la taula amb els deures fets, diuen.