26 editorials participaran a l'estand de la Generalitat en la Fira del Llibre de Londres

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) i l'Institut Ramon Llull (IRL), tornarà a la 55a Fira del Llibre de Londres, que se celebra entre el 10 i 12 de març, amb un estand que acollirà 26 editorials catalanes, 8 més que en l'edició anterior.
Segons ha informat aquest dilluns l'IRL, les 26 editorials que formen part de l'expositor són Animal Sospechoso Editor, Barcanova Editorial, Blume Editorial, booq Publishing, Ediciones Minotauro, Ediciones del Serbal, Edicions el Pirata, Edicions La Fitorra, Edicions UIB i Anagrama.
Les completen Editorial GG, Editorial REM, Editorial RM, Editors, Grup 62, Hoaki Books, Inclusive Reading, Jande Editorial, Larousse Editorial, Loft Publications, Manifest Llibres/Verso Libros, Mosquito Books Barcelona, Obrador Editorial, i Quaderns Crema/Acantilado.
A més a més, 10 agències literàries catalanes participaran en el Saló de Drets, que són Antonia Kerrigan, Asterisc Agents, Carmen Balcells, Casanovas & Lynch, MB Agencia Literaria, Sandra Bruna, Schavelzon & Graham, Silvia Bastos, The Foreign Office i Ute Körner.
L'IRL i l'Icec organitzen un programa professional de 'match-making' el 10 de març per facilitar que editors i agents literaris catalans es reuneixin amb editors britànics i nord-americans per impulsar les oportunitats de traducció.
També organitzaran una taula rodona sobre la traducció de la no-ficció per al públic professional, i l'Icec ha elaborat un tríptic amb informació sobre les editorials, agències literàries, associacions i institucions presents a la fira, que es distribuirà entre els professionals internacionals acreditats.