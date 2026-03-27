253.000 cotxes surten de l'àrea de Barcelona fins a les 20 hores, un 44% dels previstos

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Un total de 253.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 20 hores d'aquest divendres, un 44% dels 580.000 que està previst que ho facin fins a les 15 hores d'aquest dissabte en la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Les carreteres catalanes han registrat aquest divendres a la tarda diverses incidències, com 12 quilòmetres de retencions a l'AP-7 a Altafulla, en sentit Tarragona, per un accident que ha tallat un carril durant una hora, tot i que ara ja estan tots reoberts.
També s'han produït incidències a l'AP-7 entre Cerdanyola i Mollet (Barcelona) cap a Tarragona, on s'han registrat retencions de fins a 12 quilòmetres, i en la B20 de Barcelona, on les cues han aconseguit els 9 quilòmetres entre les Corts i Valldaura.