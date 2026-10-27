25 ferits de l'accident a Fogars de Montclús continuen ingressats, 11 dels quals greus

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 25 persones ferides després de l'accident d'autocar a Fogars de Montclús (Barcelona) continuen ingressades en diversos centres hospitalaris, dels quals 11 estan en estat greu a l'UCI o a la unitat de semicrítics.
Segons el nou balanç del Departament de Salut aquest dimarts a les 13.30 hores, un pacient està greu a l'UCI de l'Hospital de Granollers i 3 menys greus a diverses unitats; un està greu a l'UCI del Parc Taulí de Sabadell; un altre està greu a l'àrea quirúrgica del Josep Trueta de Girona; un està greu a l'UCI del Germans Trias; al Vall d'Hebron un pacient està ingressat greu a l'UCI Pediàtrica; al Sant Pau n'hi ha un molt greu a l'UCI i un altre greu i a la Mútua Terrassa n'hi ha un altre greu a l'UCI.
Aquest dilluns els Mossos d'Esquadra van descartar la implicació d'altres vehicles i de terceres persones relacionades amb l'accident, per la qual cosa els investigadors encara treballen per aclarir les circumstàncies dels fets.