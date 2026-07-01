24 instituts catalans d'FP reben certificats ISO de "qualitat i excel·lència" educativa

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y FP
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 24 instituts catalans han rebut certificats ISO que acrediten el seu nivell de "qualitat i excel·lència" en gestió educativa assolit durant el curs 2025-26.
Durant l'acte de lliurament, celebrat dijous passat a Granollers (Barcelona), la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, va destacar el "compromís" de directius, professors i el personal dels centres, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimecres.
"Créixer només té sentit si creixem millor, si cada plaça nova també és una oportunitat per oferir una formació excel·lent, si cada centre disposa d'eines per revisar els seus processos, compartir coneixements i continuar avançant", va afegir Niubó.