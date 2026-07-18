23 municipis de Barcelona, Tarragona i Lleida en perill extrem d'incendi aquest dissabte

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
23 municipis de Barcelona, Tarragona i Lleida es troben en perill extrem d'incendi aquest dissabte amb el nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals actiu.
Segons informa el cos, les comarques amb municipis al nivell 4 del Pla Alfa són l'Alt Penedès (Barcelona); el Baix Penedès i l'Alt Camp (Tarragona), i l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès (Lleida).
A més, hi ha tres espais naturals amb l'accés restringit: La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida) i Montell-Marmellar (Tarragona).