La 22a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya acaba després de 15 dies de projeccions

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
La 22a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya ha acabat aquest diumenge a Barcelona després de 15 dies de projeccions de més de 30 pel·lícules a desenes de sales catalanes, informa en un comunicat la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, principal organitzadora.
La secretària general de Justícia i Qualitat Democràtica, Maite Casado, l'ha clausurada als Cinemes Verdi barcelonins amb la preestrena a Catalunya de la pel·lícula d'animació del sud-coreà Seong-ho Jang 'The King of Kings', inspirada en el llibre infantil de Charles Dickens 'The Life of Our Lord'.
La Mostra ha tingut el lema 'Tots diferents, tots iguals', per reflexionar sobre la convivència i el respecte a la diversitat, i ha inclòs projeccions de pel·lícules, preestrenas de produccions locals, una retrospectiva d'Andrei Tarkovski i activitats educatives a centres penitenciaris i de justícia juvenil.