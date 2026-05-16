Publicat 16/05/2026 11:38

222 identificats a la Seu d'Urgell (Lleida) en un nou pla Kanpai, 161 amb antecedents

Archivo - Arxiu - Mossos. Imatge d'arxiu.
MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

LLEIDA 16 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han identificat a 222 persones, 161 amb antecedents, en un nou pla Kanpai contra la multirreincidencia realitzat entre aquest divendres a la tarda i la matinada d'aquest dissabte a La Seu d'Urgell (Lleida).

3 dels identificats acumulaven 70 antecedents vinculats a la multirreincidencia, mentre que la Policia Nacional va iniciar 11 expedients relacionats amb estrangeria.

L'operatiu va acabar amb 10 denúncies per substàncies estupefaents i dos per armes prohibides, a més de la intervenció de dos vehicles de mobilitat personal i dues denúncies relacionades amb un gos de raça perillosa.

