22.000 manifestants per l'habitatge a Barcelona segons la Urbana, 126.000 segons l'organització

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestació pel dret a l'habitatge i un lloguer assequible d'aquest dissabte per la tarda a Barcelona ha reunit 22.000 persones segons xifres de la Guàrdia Urbana i 126.000 segons els organitzadors, el Sindicat de Llogateres.

La marxa ha començat sobre les 17.10 a la plaça Universitat per recórrer el centre de la ciutat, amb la pancarta de capçalera 'S'ha acabat. Abaixem els lloguers. Per un habitatge digne per a tothom'.

Entre els partits que la recolzen amb presència de dirigents hi ha ERC, Comuns i la CUP, a més de l'exministra Irene Montero, i també hi assisteixen els líders d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.