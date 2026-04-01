22 persones han mort a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de març

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 22 persones han mort en 21 accidents a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de març d'enguany, un 45% menys respecte a les 40 persones que van morir en els 38 accidents que es van produir durant el mateix període de l'any passat, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dimecres.
Quant als ferits greus, durant aquest període se n'han registrat 133, una xifra inferior respecte als 165 del 2025, i durant aquest mes de març han mort nou persones.
Dels 22 morts, 9 eren motoristes i també han perdut la vida un ciclista i tres vianants, per la qual cosa el SCT crida aquest "col·lectiu vulnerable" a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i també la resta d'usuaris a tenir respecte i prudència per reduir les víctimes.
Quant a les carreteres, la C-25 ha concentrat 3 víctimes mortals, i l'AP-7, la C-26 i l'N-340 n'han registrat dues cadascuna, si bé el tipus d'accidents més habituals han estat les sortides de via (9) i els xocs frontals (7).
Finalment, la demarcació de Barcelona ha aglutinat la meitat de les víctimes mortals (11 de 22), mentre que a Tarragona n'han mort 5, a Lleida 3 i a Girona 3 més.