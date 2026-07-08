210 municipis catalans de 24 comarques estan en perill "extrem" d'incendi forestal

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 210 municipis catalans de 24 comarques estan aquest dimecres en perill "extrem" d'incendi forestal.
En aquests municipis està actiu el nivell 4 del Pla Alfa de risc d'incendi forestal, han informat els Agents Rurals en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest dimecres s'ha restringit l'accés a 7 espais naturals: les Gavarres (Girona); la ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies (Lleida); el parc natural de Montserrat i el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona).