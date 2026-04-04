21 quilòmetres de retenció en l'AP-7 per un accident a Llinars del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 registra 21 quilòmetres de retenció aquest dissabte al matí a l'altura de Llinars de Vallès (Barcelona), després d'un accident que ha obligat a tallar la via en sentit sud prop d'una hora, fins a les 11.15 hores aproximadament.
Segons informa el Servei Català de Trànsit es manté un carril tallat en aquest punt i es registren 7,5 quilòmetres de congestió en sentit sud, entre Llinars i Santa Maria de Palautordera (Barcelona), i 13,5 quilòmetres de cua en sentit nord, entre Llinars i Parets del Vallès (Barcelona).
Trànsit recomana l'Autopista del Maresme, la C-32 i la C-60 com a alternatives de circulació.