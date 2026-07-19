21 municipis de Barcelona, Tarragona i Lleida en perill extrem d'incendi aquest diumenge

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 21 municipis de Barcelona, Tarragona i Lleida es troben en perill extrem d'incendi aquest diumenge, amb el nivell 4 del Pla Alfa actiu, segons han informat els Agents Rurals de la Generalitat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Hi ha 7 comarques amb municipis afectats: Alt Penedès (Barcelona); el Baix Penedès i l'Alt Camp (Tarragona), i l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès (Lleida).
A més, hi ha 177 municipis catalans en perill molt alt i hi ha tres espais naturals amb l'accés restringit: La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida) i Montell-Marmellar (Tarragona).