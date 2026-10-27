21 ferits de l'accident a Fogars (Barcelona) segueixen ingressats, 1 dels quals molt greu

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El nombre de persones ingressades en diferents centres hospitalaris després de l'accident d'autocar a Focars de Montclús (Barcelona) s'ha reduït a 21 ferits, dels quals 1 en estat molt greu en la UCI de l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
Segons l'última actualització compartida pel Departament de Salut de la Generalitat aquest dimarts, també hi ha 9 ferits greus, hospitalitzats als hospitals Germans Trias, Josep Trueta de Girona, Vall d'Hebron, Mútua Terrassa, Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital General de Granollers.
Els ferits lleus, per la seva banda, ascendeixen a 11 persones, que estan sent tractats a l'Hospital General de Granollers, el de Mataró, el Germans Trias, el Josep Trueta, el Vall d'Hebron, l'Hospital de Bellvitge i el Clínic de Barcelona.