21 detinguts en un operatiu en marxa a Tarragona i Barcelona per presumpte tràfic de marihuana

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut 21 persones aquest dimecres en un operatiu policial actiu contra un presumpte grup organitzat assentat a Tarragona i Barcelona dedicat al cultiu i el tràfic internacional de marihuana, informen en un comunicat d'aquest dimecres.

Cap a les 9.45 hores practicaven 16 escorcolls a diferents localitzacions, 14 dels quals ja han acabat; estan desmantellant vuit plantacions d'interior "altament sofisticades" i han trobat dues armes i un silenciador de pistola a Cambrils (Tarragona).

En l'operatiu hi participen 220 agents de la Guàrdia Civil i diferents unitats especialitzades, com els mitjans aeris dirigits per la Unitat d'Investigació Fiscal, i el jutjat d'instrucció 2 de Reus (Tarragona) té obertes diligències judicials.