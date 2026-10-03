21 afectats per la pluja a Catalunya fins aquest dissabte a la nit

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El SEM de la Generalitat ha rebut aquest dissabte 22 alertes per les pluges, amb 21 afectats no greus a les Regions Sanitàries de Barcelona, Metro Sud, Metro Nord, Camp de Tarragona i Penedès, informa en un comunicat.
N'ha atès i traslladat 12: 3 a l'hospital de Martorell; 2 al CAP Horta; 1 al CAP Pura Fernández; 1 al CAP Cornellà; 1 a l'Hospital de Bellvitge; 1 a l'Hospital Sant Joan de Déu; 1 al CAP Sant Fèlix; 1 a l'Hospital Moisés Broggi, i 1 a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 21 hores 1.195 trucades, un 58% de les quals han estat informatives després de l'enviament de l'Es-Alert, i per inundacions N'hi ha hagut unes 400 sobretot en l'àmbit metropolità.