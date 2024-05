El 20è festival (a)phònica de Banyoles (Girona) comptarà amb Salvador Sobral i Gorka Urbizu

GIRONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El 20è Festival de la Veu de Banyoles (Girona), (a)phònica, que se celebrarà del 28 al 30 de juny, comptarà al seu cartell amb artistes com Salvador Sobral, Gorka Urbizu, Amaia Miranda i Mireia Calafell & Nil Ciuró, informa l'organització aquest divendres en un comunicat.

L'esdeveniment tindrà 39 propostes per a tots els públics, i entre els músics ja anunciats hi ha Momi Maiga, Marina Herlop, Acorar, Alba Carmona, Marc Parrot, El Pony Menut, Alosa, De_paper, Cor de Teatre, Albert Pla & The Surprise Band i La iaia.

L'objectiu del festival és contribuir a "enriquir el teixit social i cultural del territori i la vida musical de la ciutat", i destaca que gairebé el 70% de les propostes són de franc i la resta van dels 5 als 21 euros.

El cartell d'aquest 20è aniversari recull la trajectòria del festival amb alguns dels artistes que ja hi han passat, però també comptarà amb propostes actuals, i enguany s'han coproduït dues propostes: 'Kairo', de Momi Maiga i 'Emergències', de Mireia Calafell & Nil Ciuró.

A més, el festival també col·labora amb diferents entitats per "oferir la possibilitat de viure una experiència global i descobrir la veu amb tots els sentits", com la 22a Trobada de Cantaires del Pla de l'Estany, el 2 de juny a Crespià (Girona), el concert de Joan Garriga a Girona el 8 de juny.