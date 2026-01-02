El 2025 tanca com a quart any més càlid a Catalunya i generalment plujós, segons el Meteocat

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El 2025 ha tancat com el quart any més càlid a Catalunya, amb una anomalia d'uns +1,2 °C respecte al període 1991-2020, i generalment plujós, especialment al sud, informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un comunicat aquest divendres.
Malgrat no ser un any rècord, destaca el fet que mai abans s'havien registrat quatre anys consecutius tan càlids, i, a nivell europeu, Catalunya presenta una anomalia de +0,6 °C en 2025 (sense incloure les dades de desembre), segons Copernicus.
Quant a les precipitacions, 2025 ha estat un any plujós a Catalunya, especialment al sud, on les pluges han estat molt abundants i, encara que en 2018 i 2020 van registrar acumulacions globals més altes, 2025 ha estat l'any més plujós en algunes sèries de l'extrem sud i en punts de l'Empordà (Girona).
La precipitació anual ha estat impulsada per episodis excepcionals al llarg de l'any: una primavera molt plujosa, amb un març extremadament plujós; un juliol destacat, un dels més plujosos del segle XXI; i un desembre extraordinari, que ha superat totes les xifres del segle XXI.
Desembre de 2025 ha estat càlid a tota Catalunya, amb anomalies de temperatura que han superat els +2 °C respecte a la sèrie 1991-2020 en moltes zones, i molt plujós en el conjunt del territori, especialment al sud i al nord-est.