2025 es consolida com un any de descens migratori a Espanya enfront dels repunts de 2023 i 2024

MADRID 25 des. (EUROPA PRESS) -
L'any 2025 ha estat marcat en matèria migratòria per un descens en arribades irregulars de migrants, amb 35.935 entrades a Espanya (manquen les últimes dades que publica el Ministeri d'Inclusió cada 15 dies), enfront dels repunts de 2023 i 2024.
En concret, a data de 15 de desembre, Espanya ha registrat el 2025 un total de 35.935 arribades de migrants en situació irregular per via marítima i terrestre, un 40,4% menys que les entrades comptabilitzades el mateix període de 2024, quan van ser 60.311.
Les xifres confirmen un canvi de tendència després dels repunts observats en 2023 i 2024, anys en què les arribades irregulars van superar les 56.800 i 63.900 persones respectivament, situant-se entre els nivells més alts de l'última dècada. El màxim històric continua sent 2018, amb 64.298 arribades.
En comparació d'altres exercicis, les dades de 2025 situen aquest any per sota de cinc dels últims vuit anys, només per sobre de 2017 (28.349), 2019 (32.513) i 2022 (30.048). Durant el període intermedi, Espanya va registrar xifres superiors els anys 2018, 2020, 2021, 2023 i 2024.
Per ordre de nombre d'arribades de forma irregular a Espanya els últims anys, en primer lloc es troba el 2018, amb 64.298; li segueix 2024, amb 63.970; 2023, amb 56.852; 2021, amb 41.945; 2020, amb 41.861; 2025, amb 35.935; 2019, amb 32.513; 2022, amb 30.048; i 2017, amb 28.349.
UN 44,3% MENYS PER VIA MARÍTIMA EL 2025
Des de l'1 de gener fins al 15 de desembre, per via marítima han arribat enguany a Espanya 32.212 migrants, un 44,3% menys que el mateix període de l'any passat, quan es van produir 57.833 arribades. Aquest any han arribat en 1.209 embarcacions, 518 menys que l'any anterior.
També per via marítima han arribat 14.627 migrants a la Península (7.332) i Balears (7.295), un 4,1% més que el mateix període de 2024, quan van arribar 14.047. En aquest cas han arribat en 939 embarcacions, 130 menys que l'any passat.
Quant als migrants que han arribat a la Península per via marítima, són 983 menys dels que van entrar de forma irregular fins al 15 de desembre de l'any passat, el qual suposa un 11,8% menys. Han arribat en 539 embarcacions, 188 menys que el 2024.
A Balears han arribat 1.563 migrants més que el mateix període del 2024: equival a un 27,3% més. Han arribat a bord de 400 embarcacions, 58 més que el 2024.
Respecte a les Illes Canàries, han entrat aquest any a l'arxipèlag 17.555 migrants, un 59,9% menys que els que van arribar en el mateix període de 2024 (43.737). Aquest any han arribat a bord de 259 embarcacions, un 59,7% menys que el 2024, amb 643.
CANÀRIES, LLUNY DE LES XIFRES RÈCORD
Així, l'arxipèlag es queda lluny aquest any de la xifra rècord de l'any passat (43.737), que va superar la del 2023 (39.910) i la del 2006, amb l'anomenada 'crisi de les piragües', quan es van anotar 31.678.
Quant a Ceuta i Melilla, un total de 3.723 persones han entrat aquest any de forma irregular a les ciutats autònomes per via terrestre, un 50,2% més que el mateix període de l'any anterior. Així, a la primera han arribat 3.396 migrants, 1.010 més que l'any passat, mentre que a la segona ho van fer 327, 235 més que el 2024.
Per via marítima han arribat 5 migrants de forma irregular a Ceuta, enfront dels 28 de l'any passat (un 82,1% menys), i 25 a Melilla, enfront dels 21 del mateix període de 2024 (un 19% més).