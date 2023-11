202 municipis del sistema Ter-Llobregat entraran en preemergència per sequera aquest dimecres

Es limita el consum a 210 litres per persona al dia i el reg de gespa

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dimarts la resolució per la qual es declara l'entrada en estat de preemergència per sequera en un total de 202 municipis catalans, afectant 5,9 milions de catalans, i la mesura entrarà en vigor dimecres.

L'estat de preemergència, validat per la Comissió Interdepartamental de la Sequera de la Generalitat i pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), és una fase prèvia al d'emergència i suposa restringir el volum màxim d'aigua de 210 litres per habitant i dia, "incloent activitats econòmiques i comercials".

Es prohibeix el reg de gespa excepte en superfícies per a la pràctica federada d'esports, on es pot mantenir "sense superar la dotació màxima de 200 metres cúbics per hectàrea al mes", i es permeten els regs de supervivència d'arbres de 20 a 8 hores i amb reg gota a gota o regadora.

En la resolució també s'insisteix que les entitats titulars i prestadores del servei de subministrament domiciliari d'aigua "han d'adoptar les mesures necessàries per fer efectives les reduccions en les dotacions fixades".

Catalunya fa 36 mesos que està en situació de sequera i, segons dades de l'ACA de dilluns, la capacitat dels embassaments de les conques internes catalanes se situa en el 18,02%, encadenant una setmana més el mínim històric de reserves.

ALTRES LIMITACIONS

Entre les limitacions d'aquest nou estat hi ha la reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg) i del 30% en usos ramaders.

Es limita l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals o llacs artificials, a més de la prohibició d'omplir piscines privades d'ús individual o unifamiliar i aquelles que no tenen sistema de recirculació.

Sí que es permet l'ompliment parcial o el primer ompliment a piscines d'ús públic i en les "quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua", la qual cosa inclou piscines municipals o d'altres com les d'establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o instal·lacions juvenils.

També està prohibida la neteja de carrers, clavegueres, paviments o façanes amb aigua potable, i l'ús d'aigua per netejar vehicles es limita a establiments comercials dedicats a aquesta activitat i que comptin amb sistema de recirculació d'aigua.

A més està prohibit l'ús de l'aigua per netejar el vehicle fora d'establiments comercials per "mantenir la seguretat i salut de persones i animals", com en el cas de vehicles de transport de menjar, transport d'animals o ambulàncies, i sempre amb la mínima aigua possible.