'20.000 espècies d'abelles' i 'La Mesías' triomfen en uns Premis Forqué amb un emotiu homenatge a Concha Velasco

Roger Casamajor i David Verdaguer, Millor interpretació masculina per 'La Mesías' i 'Saben Aquell' respectivament

MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -

'20.000 espècies d'abelles' i 'La Mesías' han estat les produccions premiades com a Millor pel·lícula i Millor sèrie, respectivament, i han estat les triumfadores de la 29a edició dels Premis Forqué, que han rendit un emotiu homenatge a Concha Velasco, recentment morta el passat 2 de desembre, en el centenari del naixement de José María Forqué.

La gala, que s'ha celebrat al Palau Municipal d'IFEMA de Madrid i que ha estat presentada pels actors Pablo Chiapella i Macarena Gómez, ha reivindicat la comèdia del cinema espanyol, recordant figures com Lina Morgan, Gracita Morales o José Luis López Vázquez.

Després d'una cerimònia plena d'espectacles musicals com els d'Ana Mena, Fran Perea, Taburete i Vicco, l'últim guardó que s'ha anunciat ha estat el de Millor llargmetratge de ficció, que ha estat per a '20.000 espècies d'abelles', d'Estíbaliz Urresola, que ha reflexionat sobre el gran nivell del cinema espanyol.

"Crec que l'any passat es deia molt que estàvem vivint un moment històric amb una collita de cinema impressionant. Sento que aquest any està passant el mateix i sento que passarà l'any que ve. Crec que hi ha un cinema molt més plural, molt més divers, on tenen cabuda noves mirades, més directores, més persones també racialitzades, més idiomes, més diversitat" ha manifestat la cineasta, que competia amb 'La Sociedad de la Nieve', de J.A. Bayona; 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice; i 'Upon Entry', d'Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vásquez.

Urresola ha comentat que el cinema no ha de caure en "les narratives de vencedors i vençuts" i ha enaltit una cinematografia espanyola "tan rica i important" que fa història fora d'Espanya. "Hi ha moltes absències, molt lamentables, però és clar, és que el mateix sistema es posa en evidència quan tenim una cinematografia tan rica i tan important que fa història fora dels nostres territoris, així que potser cal utilitzar també una mica la nostra creativitat d'aquest sector per inventar-nos una manera de valorar i de celebrar el cinema, que faci espai per a totes", ha sentenciat.

DAVID VERDAGUER, MILLOR INTERPRETACIÓ MASCULINA EN CINEMA

En l'apartat de cinema, també ha estat reconegut com a Millor interpretació masculina David Verdaguer pel seu paper a 'Saben Aquell', mentre que Malena Alterio ha guanyat el guardó de Millor interpretació femenina pel seu rol protagonista a 'Que nadie duerma'. L'actriu, en recollir el guardó, ha demanat que cessi la guerra a la franja de Gaza.

"No me'n puc anar d'aquí sense demanar, per favor, que cessi el bombardeig a Gaza i que acabi la guerra. Una mica de pau, si us plau", ha dit Alterio, que ha dedicat el guardó al director de la cinta, Antonio Méndez Esparza, i a la seva família.

D'altra banda, '20.000 espècies d'abelles' també ha aconseguit el Premi Forqué al Cinema i Educació en Valors, que ha recollit Urresola demanant que "cal acceptar la diferència com un valor que nodreix i enriqueix". "També des d'aquí vull aprofitar aquest petit micròfon per demanar des del fons del meu cor que fem alguna cosa per aturar aquesta massacre de la vida que està tenint lloc a Gaza", ha assenyalat.

També en la categoria de cinema, 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, ha guanyat el guardó de Millor llargmetratge llatinoamericà, mentre que 'Juan Mariné. Un siglo de cine' s'ha emportat el de Millor llargmetratge documental. A més, 'Cuerdas' ha obtingut el premi a Millor curtmetratge cinematogràfic.

'LA MESÍAS' TRIOMFA DINS DE LES SÈRIES

En l'apartat de sèries, la premiada ha estat 'La Mesías', els set episodis de la qual han estat dirigits per Javier Ambrossi i Javier Calvo, coneguts com 'Els Javis', que han reivindicat la llibertat creativa i el que significa fer produccions. "El que fem tots els d'aquí és art. Ara mateix hi ha l'objectiu de fer coses consumibles, però nosaltres volem fer coses bones. L'art el que ha de fer és canviar vides", ha assenyalat Javier Calvo.

En el mateix apartat, també han estat reconegudes Lola Dueñas amb la Millor interpretació femenina pel seu paper a 'La Mesías', i Roger Casamajor a Millor interpretació masculina a 'La Mesías'. Tots dos premiats han agraït la tasca d''Els Javis'. "Gràcies per treure'm la por i per fer-me feliç. Us estimo amb tot el meu cor", ha dit Dueñas.

Aquesta edició ha tingut dos premis nous, com el Premi del Públic, que ha estat per a 'Campeonex', de Javier Fesser, un guardó que premia el llargmetratge més aclamat pel públic, triat entre les quatre pel·lícules més taquilleres de l'any a nivell nacional.

A més, també s'ha reconegut per primera vegada el cinema d'animació, en concret 'Robot Dreams', de Pablo Berger, que s'ha alçat amb el Millor Llargmetratge d'Animació.

HOMENATGE A CONCHA VELASCO I A ITZIAR CASTRO

En els primers compassos dels Premis, l'actriu Cristina Castaño ha recordat la figura de Concha Velasco, recentment morta el 2 de desembre del 2023, i la seva cèlebre frase 'mama, vull ser artista', que li va servir de referència per dedicar-se a la interpretació, com li va dir a la seva mare quan era petita. "Ho tenia molt clar, li vaig dir a la meva mare que volia ser com Concha Velasco perquè ella cantava, actuava i presentava. Ho feia tot", ha indicat.

En aquest sentit, ha elogiat que el més important que va aconseguir Concha Velasco va ser assolir l'"eternitat" amb la frase que "continuarà sonant al llarg de tots els temps".

Posteriorment, la gala ha rebut l'actuació de la cantant Ana Guerra, que ha cantat la cançó 'Chica ye ye' de Concha Velasco.

D'altra banda, els presentadors de la gala també han tingut paraules d'afecte i record per a l'actriu Itziar Castro, que va morir el passat 8 de desembre. "En la peli que vaig fer jo amb ella, jo no la veia, però la sentia, igual que ara, malgrat que se n'hagi anat, l'estem sentint tots nosaltres aquí. Ens ha deixat un llegat cinematogràfic i humà que el públic no oblidarà mai. Fins sempre, companya", ha comentat Macarena Gómez.

Un altre dels moments emotius de la cerimònia ha arribat després de l'actuació d'Ana Mena que ha interpretat alguns dels temes més coneguts de Lola Flores, com 'Limosna de Amores' o 'A tu vera', ja que el 2023 es compleix el centenari del seu naixement. Unes cançons que han fet plorar a Elena Furiase, neta de 'La Faraona'.

MEDALLA D'HONOR

Finalment, el president d'Egeda, Enrique Cerezo, ha assenyalat durant la cerimònia que aquest any els premis estan dedicats a la comèdia espanyola i ha elogiat que "l'audiovisual és fonamental i cada cop més important en la societat". "És el llenguatge més potent dels nostres dies", ha subratllat.

Enrique Cerezo ha atorgat a Eduardo Campoy la Medalla d'Honor dels Premis Forqué 2023 per la seva trajectòria i la seva participació en 96 llargmetratges, 84 curtmetratges i 24 sèries. Campoy, en recollir el seu guardó, ha dedicat unes paraules d'agraïment a la seva família i als productors als quals ha demanat "lluitar" per crear un marc més just per a tothom.