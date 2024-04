'20.000 espècies d'abelles' i 'Barbie', Roses de Sant Jordi dels Premis RNE de cinema

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Les pel·lícules '20.000 espècies d'abelles', d'Estibaliz Urresola, i 'Barbie', de Greta Gerwig, han obtingut les Roses de Sant Jordi dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, que es lliuraran el 24 d'abril en una gala al Teatre Coliseum de Barcelona.

Les Roses de Sant Jordi s'atorguen per votació popular i '20.000 espècies d'abelles' l'ha obtingut com a millor pel·lícula espanyola i 'Barbie' com a millor estrangera, ha informat aquest dimecres RTVE Catalunya en un comunicat.

Aquesta edició dels Premis RNE Sant Jordi també han guardonat 'La societat de la neu', de J.A. Bayona; Carolina Yuste per 'Saben aquell'; Alberto Ammann per 'Upon Entry'; 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese; l'actriu Lily Gladstone per 'Los asesinos de la luna', i Cillian Murphy per 'Oppenheimer'.