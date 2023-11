'20.000 especies de abejas', 'La sociedad de la nieve', 'Saben aquell' i 'Cerrar los ojos', favorites als Goya

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, '20.000 especies de abejas', d'Estibaliz Urresola, 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice i 'Saben aquell', de David Trueba són les favorites en la 38a edició dels Premis Goya, tal com ha anunciat aquest dijous l'Acadèmia de Cinema.

En concret, '20.000 especies de abejas' lidera amb 15 nominacions, respecte a les 13 de 'La sociedad de la nieve'. Un graó per sota hi ha 'Cerrar los ojos' i 'Saben aquell', amb 11 cadascuna. 'Un amor', d'Isabel Coixet, també s'ha colat entre les favorites amb set premis.

Els favorits també han copat les categories a Millor Direcció i Pel·lícula. L'actriu Anna Castillo (guanyadora del Goya a Millor Actriu Revelació per 'El olivo') i l'actor Luis Tosar (guanyador de tres Goyas, a Millor Actor Protagonista per 'Te doy mis ojos' i 'Celda 211' i Millor Actor de Repartiment per 'Los lunes al sol') han anunciat els nominats a les 28 categories.

De les 201 histories candidates als Premis Goya 2023, un total de 69 han estat òperes primes respecte a les 50 de l'any anterior.

Quant als guions, 157 han estat originals i 39 adaptats. Dels 116 curtmetratges, 76 han estat de ficció, 27 documentals i 13 d'animació.