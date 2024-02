'20.000 especies de abejas' guanya el Premi Gaudí de fotografia i 'Saben aquell' el de so

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula '20.000 especies de abejas' s'ha portat el Premi Gaudí a millor fotografia, obra de Gina Ferrer, i 'Saben aquell' ha guanyat el de millor so, un treball de Xavi Mas, Eduard Castro i Yasmina Prades.

En la categoria de fotografia, la proposta de Ferrer s'ha imposat a Alana Mejía González, per 'Creatura'; Agnès Piqué, per 'La imatge permanent', i Bet Rourich, per 'Un amor'.

En el premi de so, 'Saben aquell' s'ha imposat a Albert Gay, Enrique G.Bermejo i Carlos Jiménez, per 'Un amor'; Leo Dolgan, Oriol Donat i Laia Casanovas, per 'Creatura', i Eva Valiño, Koldo Corella i Xanti Salvador per '20.000 especies de abejas'.