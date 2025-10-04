2.000 manifestants a Barcelona en la segona marxa del dissabte per Gaza, segons l'Ajuntament

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda al centre de Barcelona en la segona marxa del dia per Gaza a la capital catalana, segons xifres de l'Ajuntament.
Sobre les 20.20, furgonetes dels Mossos d'Esquadra donen voltes per la plaça Catalunya per dispersar a la resta de manifestants de la marxa que ha començat sobre les 17 a l'Arc de Triomf i ha desembocat a la plaça després de passar per la Rambla.
El gruix de manifestants ha estat pacífic però un grup ha atacat diversos locals de marques internacionals durant el recorregut per la Via Laietana, La Rambla i la plaça Catalunya, punt on hi ha hagut càrregues policials durant la tarda.