200 persones protesten davant la Prefectura de Via Laietana de Barcelona contra el seu ús policial

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 200 persones s'han concentrat aquest diumenge a migdia davant la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana 43 de Barcelona, per protestar contra l'ús policial de l'edifici i demanar la seva conversió en "espai de memòria".
La concentració '50 anys després posem fi al feixisme i a la impunitat' ha estat convocada per diverses entitats, com Centre Irídia, Òmnium Cultural, Amical de Mathausen, Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, Ateneu Memòria Popular i Comissió de la Dignitat.
Demanen que l'edifici deixi de ser centre policial per ser només un centre de memòria sobre la seva activitat en el franquisme, i que es transfereixi a les institucions catalanes juntament amb els seus fons documentals.
El president de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, ha dit en declaracions a '3cat' que exigeixen que aquest edifici esdevingui "un lloc de memòria en què es tracti la repressió i la tortura".
La integrant de la comissió de memòria històrica del Col·legi de l'Advocacia Pilar Rebaque ha destacat que "cap país del món que ha passat per una dictadura feroç" manté els usos compartits en aquest tipus d'edificis.