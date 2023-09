200 persones protesten a Barcelona pel petó sense consentiment de Rubiales: "S'ha acabat!"

Aragonès i Verge assisteixen a la concentració a la plaça Sant Jaume



BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Unes 200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han protestat aquest dilluns a la tarda a la plaça Sant Jaume de la capital catalana en contra del petó sense consentiment del president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso: "S'ha acabat!".

En declaracions als mitjans, la presidenta de la Plataforma Unitària contra els Violències de Gènere, Montserrat Vilà, ha advocat per impulsar un canvi estructural en les federacions esportives: "No volem més aquesta estructura patriarcal dins de les federacions".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; la secretària general de l'Esport, Anna Caula; el regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, i la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, han assistit a la concentració, entre d'altres representants de la Generalitat, del consistori i del partit republicà.

Verge ha declarat els periodistes que aquest cas ha servit per explicar de nou què és el consentiment i ha agraït la "lluita col·lectiva" que han impulsat les campiones del món i altres futbolistes professionals en suport a Hermoso.

La consellera ha ratificat el missatge de Vilà i ha demanat una renovació en la Federació Catala de Futbol (FCF) perquè considera que el seu president, Joan Soteras, no ha estat a l'altura: "Hauria d'haver-hi una renovació important a la FCF, no només a nivell de junta sinó també a nivell dels plantejaments, dels protocols i les polítiques".

Per la seva banda, Vilà ha proposat, després de la lectura de manifestos, que la propera persona que presideixi la RFEF sigui una dona.

"SISTEMA RESPONSABLE"

Les assistents han corejat càntics com 'Rubiales, culpable, sistema responsable', 'No vull el teu 'piquito', vull el teu respecte', 'No és un petó, és una agressió', 'No va de sexe, va de poder', 'Rubiales i Abascal pensen igual' i 'Si ens toquen a una, ens toquen a totes', entre d'altres.

A les pancartes que han dut les manifestants a la concentració s'hi llegien missatges com a 'Esport lliure de violència masclista', 'No va de sexe, va de poder' i 'Contra les violències masclistes, justícia feminista'.