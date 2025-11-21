200 persones participen en un simulacre d'accident entre aeronaus a l'Aeroport de Lleida

LLEIDA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat i Aeroports de Catalunya han organitzat un simulacre d'accident entre una nau comercial i una d'entrenament aquest divendres al matí a l'Aeroport de Lleida-Alguaire en el qual han participat més de 200 persones, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat.
L'exercici, amb un balanç de 17 persones ferides i 3 mortes, ha posat a prova la resposta de l'aeroport, que ha activat el pla d'autoprotecció (PAU) en emergència, alhora que s'ha activat l'Aerocat, i ha servit per avaluar la resposta dels cossos operatius i l'atenció a les víctimes i familiars.
En el simulacre hi ha participat personal de l'aeroport i efectius de Protecció Civil, la Creu Roja, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imlcfc).