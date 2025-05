El 20 festival literari infantil Món Llibre de Barcelona tanca amb més de 12.000 participants

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

El festival literari infantil Món Llibre, celebrat aquest cap de setmana a Barcelona i organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha tancat la seva 20 edició amb més de 12.000 participants.

L'esdeveniment, amb direcció artística a càrrec d'Anna Juan Cantavella i Piu Martínez, ha comptat amb una programació "diversa i de qualitat" i articulada a través d'activitats dissenyades per professionals especialitzats en literatura, il·lustració i mediació literària, ha informat l'ICUB aquest diumenge en un comunicat.

Món Llibre ha ofert activitats gratuïtes i accessibles, com tallers i espectacles, al CCCB, el MACBA i la Biblioteca Gabriel García Márquez, amb aforament complet durant tot el cap de setmana.

Un dels eixos del festival ha estat l'exposició jugable creada per Milimbo, en la qual els nens s'han pogut endinsar en la lectura a través de l'observació, el joc, la manipulació i la creació de relats propis.

També han tingut molt bon acolliment les dues sales de lectura, per a famílies amb nens de 0 a 5 i de 6 a 12 anys, amb una selecció bibliogràfica elaborada per les comissàries i dinamitzada per bibliotecàries especialitzades en literatura infantil.

Les jornades professionals del festival han comptat amb la participació de prop de 150 professionals --editors, bibliotecaris, mestres i mediadors-- entorn de ponències, converses i espais de trobada.

En aquest espai, les editores franceses Catherine Formet Jourde i Anne-Catherine Faucher han ofert una revisió crítica del catàleg de Père Castor i la seva visió innovadora de la infància.