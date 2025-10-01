20 dotacions dels Bombers estabilitzen un incendi de vegetació de Vilaverd (Tarragona)

TARRAGONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dimecres a la tarda cap a les 18.30 hores l'incendi de vegetació prop de la C-14 a Vilaverd (Tarragona) amb 20 dotacions terrestres, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
El foc s'ha originat a les 17.20 hores a les bales de palla de la càrrega d'un camió que circulava per la via, i a més dels camions terrestres dels Bombers, quatre helicòpters sobrevolen la zona per extingir-lo.
Ara com ara, la C-14 continua tallada en tots dos sentits de la marxa.