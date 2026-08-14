20 dotacions de bombers treballen en un incendi forestal a Collserola (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Una vintena de dotacions de bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal a la serra de Collserola (Barcelona) aquest divendres a la tarda, segons han informat fonts municipals a Europa Press.
Deu de les dotacions pertanyen als Bombers de Barcelona i les altres deu als Bombers de la Generalitat, que també han proporcionat un helicòpter.
L'avís s'ha rebut a les 15.35 hores i el foc, que s'hauria originat a la zona de la Carretera dels Aigües, afecta a la muntanya de Sant Pere Màrtir.