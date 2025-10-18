20 detinguts a Catalunya en un nou dispositiu del Pla Kanpai contra la multirreincidència

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
20 persones han estat detingudes en un nou dispositiu del Pla Kanpai contra la multirreincidència a Catalunya, que es va realitzar la tarda d'aquest divendres i fins a les 3 de la matinada d'aquest dissabte a Terrassa, Sabadell, Manresa (Barcelona), Girona, Salt (Girona) i a l'Aeroport de Girona.
Els 20 detinguts acumulaven 108 antecedents, informa Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dissabte.
S'han realitzat 63 denúncies administratives diverses, 74 denúncies per tinència de substàncies, 21 per tinència d'armes, s'han produït 19 intervencions en establiments i 3 persones han estat investigades de forma penal.
En aquest operatiu han participat efectius de Mossos, Policia Nacional de Sabadell i Girona, Guàrdia Civil de Girona, Guàrdies Urbanes i Policies Locals de Sabadell, Terrassa, Girona, Salt, Manresa i Vidreres (Girona) i seguretat privada.
Aquest és el novè dispositiu en el marc del Pla Kanpai, que busca dificultar la comissió de nous delictes per part de persones reincidents.