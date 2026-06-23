197.000 vehicles surten de l'àrea de Barcelona pel pont, un 40% del previst

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Uns 197.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona des de les 12 fins a les 18 d'aquest dimarts, un 40% dels 490.000 que s'espera que ho facin en l'operació sortida del pont de Sant Joan, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Les intensitats màximes de circulació es preveuen entre les 17 i les 19.30, especialment als principals eixos viaris (AP-7 i C-32) i a les vies que connecten amb destinacions costaneres.
Entre les 17 i les 22 es limitarà la velocitat a 80 km/h a diferents vies de l'entorn metropolità: la C-31 i la C-32 de Barcelona a Castelldefels, la B-23 de Sant Joan Despí al Papiol, l'AP-7 del Papiol a Martorell i la B-2.