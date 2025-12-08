195.000 vehicles tornen a l'àrea Barcelona fins a les 20.00 després del pont, un 78% del previst

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
195.468 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 20.00 d'aquest dilluns, després del pont de desembre.
Són el 78,2% dels 250.000 vehicles que estava previst que hi tornessin després del cap de setmana llarg, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El SCT ha destacat també que no hi ha cap mort per accident a la xarxa viària interurbana durant aquest període festiu, però demana "no abaixar la guàrdia" la resta de l'operació retorn'.