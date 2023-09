19 voluntaris surten de Barcelona al Marroc en un avió de Vueling per ajudar després del terratrèmol

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 11 set. (EUROPA PRESS) -

17 bombers, 2 infermeres i 2 gossos ensinistrats surten aquest dilluns a la tarda de l'Aeroport de Barcelona en places d'avió facilitades per Vueling per ajudar in situ al Marroc després del terratrèmol de la setmana passada.

En declaracions a l'Aeroport abans de volar, Sebastián Valle (Bombers de Barcelona) ha dit que el seu equip segueix l'emergència des que va sorgir, quan ja van començar a gestionar el viatge, i el seu objectiu és poder-se "desplegar a la zona, on sigui necessari, i aprofitar la finestra de supervivència" que encara queda, també amb guies canins i els gossos que tenen ensinistrats en rescat d'atrapats.

La infermera d'urgències Meritxell Cascán (Hospital Clínic i Col·legi d'Infermeres de Barcelona) ha explicat que hi ha moltíssims ferits i gent als carrers als qui atendre: "És molt necessari el personal clínic i sanitari allà".