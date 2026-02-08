19 persones evacuades per un incendi d'un bloc de pisos a Manresa (Barcelona)

BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat ha evacuat a 19 persones per un incendi aquest diumenge en un bloc de pisos a Manresa (Barcelona), pel qual dues persones han estat ferides en estat menys greu i traslladades a l'hospital de Manresa, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat 3 ambulàncies, segons han indicat via X.
Bombers ha treballat amb 7 dotacions en l'incendi, que ha afectat, principalment, a la planta baixa d'un pis en el número 27 del carrer de Santa Llúcia, i que s'ha prorrogat al segon i tercer pis afectant a tota l'escala, segons ha informat el cos també a X.
Els bombers han evacuat per la façana a 16 persones i han evacuat a altres 3 a l'edifici colindant, que s'ha vist afectat pel fum.