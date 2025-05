19 dotacions dels Bombers i la unitat canina troben un home a Cubelles

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

19 dotacions dels Bombers de la Generalitat es van mobilitzar aquest dijous en recerca d'un home desaparegut a Cubelles (Barcelona), que finalment va ser trobat per un efectiu del Grup Caní de Recerca (GRCR) en un punt on ja havien actuat els drons i l'helicòpter.

L'avís es va produir a les 11.36 hores, i els Bombers van portar un dels gossos --anomenat Xai-- al lloc on s'havia vist l'home per últim cop i se li van donar mostres olfactòries, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

A les 18.34, Xai va pujar per un desviament i va assenyalar un arbre envoltat de tanques per assenyalar el punt on hi havia l'home.