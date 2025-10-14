El 18è concurs literari AMIC-Ficcions comença amb més de 400 inscrits en una setmana

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El 18è Concurs literari AMIC-Ficcions ha començat amb més de 400 inscrits durant la primera setmana tot i que el termini d'inscripció finalitza el 28 de gener, informa aquest dimarts en un comunicat l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC).
L'objectiu és impulsar la creació literària i el treball en equip, i l'any passat hi van participar gairebé 5.000 estudiants de segon cicle de l'ESO, batxillerat i FP de grau mitjà de Catalunya, les Balears, la Comunitat Valenciana i Aragó, i un total de 306 instituts.
AMIC-Ficcions proposa als estudiants escriure les històries a partir 5 inicis extrets de diferents obres proposades: el primer capítol s'haurà de penjar en el web el 7 de gener i el concurs acabarà el 18 de març, data límit per entregar el tercer i últim capítol.