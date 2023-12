185.000 cotxes tornen a l'àrea de Barcelona fins a les 20.00, el 80,5% dels previstos

BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

Uns 185.000 cotxes han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12.00 fins a les 20.00 d'aquest diumenge en acabar-se el pont de desembre, xifra que suposa el 80,5% dels vehicles previstos.

Els principals problemes de circulació a Catalunya aquest diumenge s'han donat sobretot a les carreteres C-14, C-16, C-17 i AP-7, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Hi ha hagut un mort per accident de trànsit en aquests cinc dies fins a les 20.00 de diumenge: va ser dijous a la C-58 a Ripollet (Barcelona), quan un turisme es va sortir de la via i va xocar amb un pal de la mitjana, i va morir el conductor, un home de 35 anys.