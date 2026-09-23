184.000 vehicles surten de l'àrea de Barcelona fins a les 18 hores pel pont de la Mercè

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
184.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dimecres des de les 12 i fins a les 18 hores en l'operació sortida pel pont de la Mercè, un 32% dels 580.000 previstos fins dijous a les 15 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Trànsit ha anunciat que es restringirà la circulació de camions a l'AP-7 des de l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) fins a Maçanet (Girona) aquest dimecres entre les 17.00 i les 22.00 hores i dijous entre les 10.00 hores i les 14.00 hores, i els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.993 agents.
Quant a la tornada, s'espera que diumenge tornin 270.000 vehicles a Barcelona i s'habilitaran tres carrils addicionals a l'AP-7, al nord des de Llinars del Vallès fins a Montornès del Vallès (Barcelona) i al sud des de Vilafranca del Penedès fins a Molins de Rei (Barcelona), i a la C-32 des de Llavaneres fins a Montgat (Barcelona).