184 bombers i 40 dotacions continuen treballant en l'incendi de la Bisbal (Girona)

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
184 bombers i 40 dotacions (25 vehicles aigua i 15 comandaments, a més de 2 mitjans aeris) continuen treballant des de primera hora d'aquest dilluns en l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona).
El cos manté una vigilància "activa" dels punts calents a l'interior del perímetre, han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant tot el dia, els Bombers estaran "molt amatents" a l'evolució de la marinada i la calor, que es preveu molt intens.
Bombers han explicat aquest diumenge que ja han treballat en el 80 per cent dels més de 40 quilòmetres de perímetre de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona), que segueix estabilitzat.
L'home detingut per la seva presumpta relació amb l'incendi iniciat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedat en llibertat aquest diumenge després de passar a disposició judicial de la plaça de guàrdia del tribunal d'instància de la Bisbal.