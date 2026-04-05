180.000 vehicles tornen a Barcelona fins a les 20 de diumenge, el 31% dels previstos

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
180.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 20 d'aquest diumenge, el 31% dels 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Es preveu que tots aquests vehicles tornin des d'aquest diumenge i especialment dilluns de Pasqua, durant la segona fase del dispositiu de trànsit a les carreteres catalanes per Setmana Santa
Entre dijous i divendres passats, es calcula que 560.000 vehicles van sortir de l'àrea de Barcelona.
SOBRETOT A L'AP-7
Les retencions principals de tornada a Barcelona per la tarda s'han donat a l'AP-7, amb diversos trams lents a la zona nord, entre Vidreres i Maçanet de la Selva, de Fogars de la Selva a Sant Celoni, de Santa Maria de Palautordera a Vilalba Sasserra i a la Roca del Vallès.
I, en el tram sud, ha passat el mateix a l'Aldea i Camarles, a l'altura d'Altafulla, del Vendrell a Santa Oliva, i entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos.